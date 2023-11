Pitti Uomo, Doucal's festeggia 50 anni di storia

Firenze, 15 giu. (askanews) - Tra gli eventi che caratterizzano l'edizione giugno 2023 di Pitti Uomo, c'è Doucal's Anniversary. L'azienda di Montegranaro ha dedicato ai propri primi 50 anni di vita una serata evento molto speciale a Firenze, in Palazzo Budini Gattai, con una Loafer Performance che ha visto protagonisti gli artigiani, che sono il vero motore umano e professionale di Doucal's.

"L'azienda è rimasta sempre fedele ai propri principi, al proprio modo di lavorare e al proprio stile. Questo lo testimoniamo attraverso la presentazione di alcuni pezzi significativi della grande collezione di archivio, dove abbiamo conservato 50 anni di storia della calzatura maschile e dove possiamo certificare la testimonianza completa di quello che è il cambiamento che c'è stato nella calzatura in 50 anni".

Doucal's ha così reso omaggio all'impegno e all'amore delle donne e degli uomini che tramandano il loro mestiere di generazione in generazione, dando grande valore a queste calzature. "Dei sapienti artigiani molto esperti controllano i pellami, in questo caso, dei pellami naturali, completamente privi di ogni coloritura sui quali, attraverso le formelle in cartone che noi prepariamo prima, vengono tagliati a mano i singoli pezzi che poi vanno a comporre la calzatura. In questo caso vanno a comporre la nostra calzatura Mario, il mocassino che abbiamo fatto in occasione dei 50 anni dell'azienda". headtopics.com

