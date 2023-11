Pistoia, istigò il figlio a suicidarsi in nome di pratiche occulte: chiesto processo per padre satanista

Nel nome del padre satanista e per raggiungere l'immortalità, un ventenne di Quarrata, Pistoia, si sarebbe tolto la vita nel 2018. Lo ritengono carabinieri e magistratura del capoluogo di provincia toscano, a partire dalle due pagine di congedo lasciate dal giovane, in cui si legge: «Mio padre è satana, mi ha dato il dono dell’immortalità. Quando mio padre mi disse se ero con lui, io risposi di sì.

Il luogo scelto per il suicidio dal ventenne, la soffitta di casa, sarebbe stato quello in cui il padre praticava i propri riti, ed anche questo aspetto ora appartiene alla richiesta di rinvio a giudizio. Indiscrezioni di stampa (la notizia è stata data dal quotidiano il Tirreno), alle pareti della stanza erano affisse immagini del diavolo e l'ambiente era arredato con statue demoniache per l'adorazione.

