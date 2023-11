Pirelli e i suoi pneumatici per le GT Maserati, tra passato e presente

lanciata nel 1982 con il Cinturato P7 alla GranTurismo Folgore 100% elettrica gommata P Zero Elect, i pneumatici. Auto dalle innate doti sportive ma votate anche al comfort, sia per i lunghi viaggi sia per l’utilizzo giornaliero, queste vetture sono un mix irresistibile di due mondi diversi che si incontrano in modo sublime.

Attualmente Pirelli offre un primo equipaggiamento su misura per le auto simbolo di questa tradizione:per Maserati GranTurismo e GranTurismo Folgore, mentre per i collezionisti di Maserati Biturbo è stato dedicato un nuovo, esposto anche al Salone Auto e Moto d’Epoca di Bologna appena concluso. Come ogni altra gomma sviluppata in collaborazione con il Tridente, è presente la marcatura MGT sul fianco di tali prodotti.

Sono target particolarmente impegnativi quelli di Maserati, che per le sue GranTurismo ha richiesto pneumatici con elevato comfort di guida e sonoro. Soprattutto i, ai quali è stato dedicato uno sviluppo supplementare per raggiungere il livello di silenziosità desiderato. Mescole di ultima generazione invece permettono di avere le accelerazioni laterali e longitudinali elevate tipiche di una vettura granturismo. headtopics.com

Adesso il Cinturato P7 torna in gamma per la Maserati Biturbo nella misura 205/55 R14 nel catalogo della linea Pirelli Collezione, dedicata alle auto classiche. Questo Cinturato P7, marcato MGT, è stato riportato in scena ie si caratterizza per un aspetto del tutto simile all’originale, sia nel disegno battistrada sia nel lettering, ma realizzato con materiali e tecnologie moderne.

