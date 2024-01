Pinterest Predicts 2024: le tendenze più interessanti dell'anno

Moda, bellezza & benessere, cibo, arredamento, esperienze & intrattenimento, viaggi, genitorialità e tanto altro. Arriva il report annuale, il decimo, con le tendenze più interessanti dell'anno: il Pinterest Predicts 2024. I dati e le statistiche della piattaforma non riflettono le tendenze passate, ma offrono un’anteprima di ciò che farà tendenza nel nuovo anno unendo arte e scienza per analizzare i miliardi di ricerche effettuate da oltre 480 milioni di persone da tutto il mondo.

Le tecnologie di machine learning consentono di individuare pattern tra i dati e di sfruttare tali insight per la creazione del report: un vero e proprio punto di riferimento per sapere ciò che guadagnerà sempre più popolarità nel 2024. L'anno scorso, per il quarto anno consecutivo, l’80% delle previsioni si sono rivelate corrette, dunque speriamo! 23 tendenze per il 2024 Cosa riserva, dunque, il nuovo anno? Ecco 23 tendenze del 2024:





Agenzia_Ansa » / 🏆 4. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

I 10 look capelli che continueranno a fare tendenza nel 2024Il 2023 è stato dominato da un “lusso tranquillo”, nella moda come nei look capelli. Molti ce li ritroveremo nel 2024, che si tratti di tagli, di colore o di acconciature. Abbiamo selezionato i 10 look più belli che continueranno a fare tendenza nel nuovo anno, se non di più

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Sanremo 2024: come cambia il Festival quest'anno, tutte le novitàSanremo 2024: 5 curiosità.

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

Oroscopo profumi 2024: la fragranza perfetta per segno zodiacaleTrovate la fragranza perfetta per voi in base al vostro segno zodiacale con l'esclusivo oroscopo profumi 2024.

Fonte: Grazia - 🏆 23. / 63 Leggi di più »

Previsioni economiche per l'Italia nel 2024Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e le principali organizzazioni economiche internazionali hanno pubblicato le previsioni economiche per l'Italia nel 2024.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

MotoGP, Bagnaia e non solo: cosa aspettarsi dai piloti italiani nel Mondiale 2024L'analisi di Paolo Beltramo

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Confindustria-Srm: nel 2024 il Pil del Sud a +0,6%, spinta dal PnrrL’Indice sintetico dell’economia meridionale per il 2023 cresce per il terzo anno consecutivo: le imprese tengono, più investimenti

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »