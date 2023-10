Pignoramento diretto dei conti, il governo fa retromarcia. E si tratta su quota 103

ROMA — Il dietrofront di Giorgia Meloni sul prelievo dai conti correnti matura alle nove di sera. Imposto dalla grande paura che la assale: far passare un messaggio devastante.

Che recita così: la destra mette le mani nelle tasche degli italiani. «Non se ne parla, questa norma non passa», sbotta da Bruxelles quando legge l’ultima bozza della Finanziaria, arrivata ieri sera a Palazzo Chigi e attes…

Verso intesa su Quota 103 con finestre 6-9 mesiQuota 103 ma con una finestra per l'uscita che varia tra pubblico e privato: sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l'intesa raggiunta in maggioranza sulla formula per l'uscita anticipata per la pensione.

