Pignoramenti agli evasori, la prova del bluff di Meloni: la norma c’è già e l’anno scorso ha fatto recuperare quasi 1 miliardo al fiscoda parte del fisco, senza passaggio davanti a un giudice, è realtà da 15 anni.

Più soldi dalla lotta all’evasione con analisi dei dati e AI: l’accordo Mef-Entrate archivia la propaganda di Meloni contro la “caccia al gettito”in cui però sono contenuti solo saldo iniziale e finale dell’anno e giacenza media. Poco cambia il fatto che sia stato cancellato in extremis il comma sulla notifica dell’ordine di pagamento. Si procederà come avviene già oggi, con l’e che nessun successivo governo ha proposto di abolire.

sia dei partiti di maggioranza (che i contenuti della manovra avrebbero dovuto conoscerli) sia di alcuni esponenti di opposizione. Tra cui il leader del Movimento 5 Stellepolitico, il risultato finale è una norma che risolve alcune criticità ma sfortunatamente per le casse dello Stato non interviene sui tempi lunghi delle procedure di riscossione. headtopics.com

Israele: "Comando Hamas sotto l'ospedale centrale a Gaza". La replica: "Falso". Onu: "Tel Aviv punisce i civili, è un crimine". Media: possibile tregua di 24 ore



