Pietrangeli: "Sinner batterà tutti, ma il mio record è impossibile da superare"

È già il numero 2, "ma c’è un record che non penso proprio potrà togliermi, quello del numero di vittorie in Coppa Davis. Tutti gli altri li batterà, tutti. Ma quello è impossibile", dice l'ex campione in una intervista. Attenzione però, non è gelosia, "lo considero una benedizione dal cielo. Per tutto quello che rappresenta anche al di fuori del campo, dico solo una cosa: godiamocelo". Perché "gli italiani sono un popolo non di sportivi, ma di tifosi.

E quando uno vince sono sempre pronti a salire sul carro, che in questo momento è bello grosso. Adesso è pieno di gente che l’aveva previsto. Ma io penso che oggiin persona", prosegue Pietrangeli. "E forse non vincerebbe lo stesso, perché anche il diavolo ha qualche difetto, a Sinner non manca niente".. È un campione con la C maiuscola. Come si fa a non volere bene a un ragazzo di 22 anni che gioca bene ed è così carino ed educato? Chi ne parla male può essere solo invidios

