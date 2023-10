Pierfrancesco Favino: «Ho avuto un’esperienza omosessuale. Nulla di carnale ma ho voluto togliermi un dubbio»

Raccontando la sua esperienza, poi, Pierfrancesco Favino spiega anche che cosa c’è di diverso tra l’omosessualità sul set e nella realtà: «Era un tempo in cui se sentivi un’emozione per un uomo ti chiedevi cosa avevi di sbagliato; adesso per le nuove generazioni è tutto più semplice. Nello spettacolo l’omosessualità è sempre stata presente, io stesso ho lavorato con Ronconi e Ferrero, e anche la fluidità è sempre esistita».

Per loro è disposto anche a trasgredire le dure regole del set: «Un mestiere in cui non ci sono feste comandate, e non ci sono lutti. Mi sono imposto di passare sempre il compleanno con le mie figlie, Greta e Lea. Con mia moglie Anna è più facile: compie gli anni il 24 dicembre» racconta. Nel corso dell’intervista, poi, l’attore parla dei colleghi che sono anche amici, «Giallini, Mastandrea e Accorsi».

