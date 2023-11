Pier Giorgio Bellocchio produttore, cinema di genere ed intrattenimento tra nuove leve e vecchi leoni: “Non…

La maggioranza di centrodestra si è riferita al mondo della produzione cinematografica italiana sostenendo che una parte è composta da “ricchi e privilegiati”… “Sono luoghi comuni che mi fanno ridere. In realtà esiste un mondo dell’audiovisivo e del cinema, come in tutti gli altri settori industriali dove ci sono ricchi e privilegiati, i furbi che cercano di aggirare le leggi, infine una grande fetta di mezzo che è onesta e sana, e che prova a fare cose come vanno fatte. Non sono ricchi, non rubano ma rischiano di essere penalizzati”.“Ho iniziato da giovanissimo, quando avevo 18 anni, con Il principe di Homburg.

Ero fissato: dovevo capire come si facevano i film, comprendere i meccanismi produttivi, non la regia. A 20 anni ero già un ottimo produttore esecutivo, ma erano gli anni novanta, veramente un altro mondo. Certo, per un periodo ho dato più spazio al lavoro d’attore, però quel fuoco, quell’ambizione, quel desiderio di essere non trascinato ma essere il trascinatore ce l’hai e non te lo insegnano. Ancora oggi combatto e mi diverto. Ci sono mestieri più semplici, meno faticosi, ma quello del cinema si porta avanti più per vocazione e passione”.

“Nella ricerca dei registi la direzione è cercarne di nuovi, ma anche rivalorizzare talenti del secolo scorso come Pappi Corsicato. Talenti messi da parte dal mercato ma che sono ancora un patrimonio. Nel cambiamento, molti sono rimasti un po’ tritati e invece Pappi può dare ancora tanto. Ci vuole anche esperienza. L’anno prossimo produrremo un film di Daniele Vicari, ad esempio. Cerchiamo un equilibrio tra gli elementi”.

