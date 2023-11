Piazza Valnerina, arrivano le strisce blu per la sosta

Nel momento in cui ci siamo insediati il sindaco, Bandecchi, ha bloccato quanto deliberato dalla giunta precedente. E' stato chiesto il ricalcolo a Terni Reti per verificare se quei parcheggi rientravano nel numero che era stato previsto dall'affidamento alla stessa». Una volta conclusi i 'conti' è emerso che di parcheggi a pagamento nella zona, dove i commercianti da tempo chiedevano la possibilità di far sostare i propri clienti, ne bastavano 12.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORRIERE: La greenway dei santi eremiti, su e giù per la ValnerinaNel cuore della penisola, la Valnerina rimane un polmone verde con poche strade, qualche sterrato e una via verde tra paesi arroccati sulla pietra

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Baby gang colpisce in pieno centro: aggressione in piazza Primo maggioHanno iniziato a litigare in piena piazza Primo maggio, a Pescara, incuranti della gente che...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Nubifragio a Milano, la testimonianza: “Bloccati sulla rotatoria di piazza Caserta per oltre…Il temporale notturno, poi il Seveso che esonda e interi quartieri di Milano allagati. Il capoluogo lombardo si è svegliato sott’acqua. Tanti i disagi per i cittadini e le disavventure accadute nel corso della mattinata. Come quella successa a Sabino Frassà che ha mandato al Fattoquotidiano.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Serie A, la Flop 11 dopo 10 giornate: dominio Salernitana, ne piazza la metàDieci giocatori della Salernitana nella Flop 20 di Tuttomercatoweb. Abbiamo preso in considerazione i giocatori andati a voto in almeno 5 occasioni. Dominio granata, che si prende tutto il podio e con

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Riforme, Schlein: No all'autonomia differenziata e al premierato(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2023 'La piazza dell'11 novembre si oppone al disegno di...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

SOLE24ORE: Rina punta a Piazza Affari, dal Fondo italiano 250 milioniParte il progetto per quotare la multinazionale in Borsa, al via l’aumento di capitale

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕