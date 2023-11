Piano di Hamas per attacchi in Israele

Il piano di Hamas andava oltre il primo attacco del 7 ottobre e prevedeva una seconda fase con ulteriori blitz in altre città israeliane più grandi, sino ad arrivare alla Cisgiordania. L'obiettivo finale era quello di provocare una violenta reazione di Israele e scatenare una guerra regionale, mettendo in conto perdite pesanti anche tra i civili di Gaza.

Lo rivela il Washington Post, basandosi sulle prove analizzate da oltre una dozzina di dirigenti ed ex dirigenti dell'intelligence di Paesi occidentali e mediorientali. I primi indizi, racconta il quotidiano, arrivano dai corpi dei militanti di Hamas uccisi: mappe, schizzi, note, armi. Alcuni di loro avevano cibo, munizioni ed equipaggiamento sufficienti per diversi giorni, ed avevano ricevuto istruzioni di proseguire più in profondità in Israele se la prima ondata di attacchi avesse avuto successo, colpendo potenzialmente centri urbani più grandi e basi militar

