Piano casa, è scontro a distanza tra la Lega di Matteo Salvini e il Pd. Il vicepremier: “15.000 case popolari…

MILANO. È scontro a distanza sul tema casa tra Matteo Salvini e il Partito Democratico. Uno scambio che si gioca tutto sul terreno del Nord Italia: la segretaria dem Elly Schlein da Mestre, dove ha partecipato alla presentazione del nuovo 'Piano nazionale per il diritto alla casa', e Matteo Salvini, intervenuto a Milano al convegno 'La transizione energetica in Italia e il futuro della mobilità a Milano'.

A ribadire le posizioni di Salvini anche Fabrizio Cecchetti, deputato leghista e coordinatore regionale del Carroccio in Lombardia: 'Attenzione, il Pd che fino allo scorso anno ha governato per nove anni su dieci oggi si sveglia insultando Salvini e proponendo un piano casa con investimenti pubblici da oltre due miliardi per dare un alloggio a detta di Pierfrancesco Majorino, responsabile casa del Pd, a quasi un milione e mezzo di italiani.

