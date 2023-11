Piaggio, utile record e leadership consolidata nel mercato degli scooter

Ricavi stabili per 1,62 miliardi e utile netto a 85,7 milioni, il risultato più alto di sempre per il periodo e in crescita del 20,9% rispetto ai 70,9 milioni di un anno fa. Sono i numeri del bilancio per il terzo trimestre di Piaggio, approvato dal cda riunitosi sotto la presidenza di Matteo Colaninno.

Le nuove tecnologie, il design e la produttività sono la base dello sviluppo globale del presente e, soprattutto, del futuro. Il Gruppo sta consolidando e implementando gli investimenti previsti nel settore della mobilità green e sulle tematiche ESG secondo i piani prefissati». Al 30 settembre 2023, il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 454.400 veicoli contro i 490.400 al 30 settembre 2022. Per quanto riguarda le due ruote, il gruppo ha venduto nel mondo 364.

Piaggio, 9 mesi record, utile +21% a 85,7 milioniPiaggio ottiene il miglior risultato mai raggiunto nei nove mesi con un utile netto di 85,7 milioni di euro (+20,9%), ricavi stabili ma con un margine lordo cresciuto del 9,3% e l'Ebitda che ha registrato il valore più alto nel periodo, in progresso del 13... Leggi di più ⮕

Lamborghini, risultati record: nei primi 9 mesi ricavi a 2 miliardi di euroIn termini di vendite il record si attesta a 7.744 auto consegnate, con un +4,2% rispetto all’anno precedente. Con 2.342 veicoli, gli Stati Uniti si confermano al primo posto Leggi di più ⮕

I ricavi di Amplifon in nove mesi salgono a 1,65 miliardiAmplifon chiude i primi nove mesi dell'anno con ricavi a 1,65 miliardi di euro, in crescita del 9,7% a cambi costanti e del 6,8% a cambi correnti rispetto ai primi nove mesi del 2022. (ANSA) Leggi di più ⮕

Amplifon, in nove mesi i ricavi salgono a 1,65 miliardiAumento vicino al 10% a cambi costanti. Superata quota 9.500 negozi, oltre 300 sono in Cina. Vita: “Crescita organica record” Leggi di più ⮕

Amplifon, i ricavi salgono a 1,65 miliardi nei 9 mesi del 2023. L’ad Vita: oltre 9.500 negozi nel mondoDeciso incremento dei ricavi per il gruppo degli apparecchi acustici. L’utile netto si attesta a 113 milioni di euro Leggi di più ⮕

Moderna post Covid: adesso l’incognita è sui nuovi farmaciLa società sfrutta i ricavi del vaccino Spikevax e punta su altre aree: dall’oncologia all’influenza. Attesa per la trimestrale. Il settore resta debole Leggi di più ⮕