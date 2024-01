Photoansa 2023: Un anno di tragedie e speranza

Un anno di grandi tragedie, segnato da guerre, disastri ambientali, fatti di cronaca che hanno sconvolto l'Italia. Un anno dominato dalla paura del futuro, che però non è riuscito ad annientare la speranza, la voglia di vita, di gioire, di stare insieme, nello sport come nei grandi avvenimenti dello spettacolo. È il 2023 immortalato in Photoansa, il libro fotografico della prima agenzia italiana presentato al Maxxi di Roma.

Ci sono le immagini della guerra infinita a Gaza, con le sue piccole vittime innocenti, come quella, ferita, che un uomo palestinese porta in braccio correndo in cerca di soccorsi; il conflitto in Ucraina che, nonostante la minore attenzione mediatica, continua a provocare dolore, come quello di un vecchio solo che piange, vicino a Kiev, su quel che resta di una ragazzina di nove anni, raccolta in un telo di plastica. SFOGLIA IL LIBRO PHOTOANSA 2023 Le tragedie nel Mediterraneo, come quella di Cutro, con le minuscole bare bianche allineate che contengono i resti delle piccole vittime del naufragi





