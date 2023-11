Phoebe Philo presenta la sua nuova collezione

Phoebe Philo, una delle stiliste che hanno avuto maggiore impatto nell’evoluzione dell’abbigliamento femminile degli ultimi decenni e che nel 2017 si era ritirata dalla moda nel momento di suo massimo successo alla direzione creativa di Celine. La collezione è la prima del nuovo marchio di Philo, che si chiama come lei, ed è stata presentata e messa in commercio direttamente sul suo negozio online, che consegna in Europa e Stati Uniti

. La maggior parte dei capi e degli accessori è andata esaurita in pochi giorni. È un evento che ha ricevuto moltissima attenzione da giornali e commentatori del mondo della moda ma anche da parte delle molte appassionate che negli anni hanno coltivato un vero e proprio culto attorno a Philo: le “philophiles”, come vengono chiamate. Vanessa Friedman, giornalista di moda del, ha definito quella di Philo «forse la più desiderata, attesa e chiacchierata nuova collezione di una stilista nota di… beh sempre». Per certi versi la collezione si è rivelata all’altezza delle alte aspettative, ma ci sono stati alcuni aspetti per cui è stata criticata, primo tra tutti i prezzi.Phoebe Philo è inglese, ha cinquant’anni e la sua carriera era iniziata nel 1997, quando divenne assistente della direttrice creativa della casa di moda francese Chloé, Stella McCartney, che poi se ne andò e lasciò il posto a le

AGENZİA_ANSA: Phoebe Philo lancia la sua prima collezionePhoebe Philo ha presentato la prima collezione sul sito di e-commerce del marchio che porta il suo nome. (ANSA)

