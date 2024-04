Pezzo di macchinario trovato nel piatto di uno studente di una scuola dell'infanzia di Pistoia

Nel piatto di uno studente di una scuola dell'infanzia di Pistoia, durante il pranzo nella mensa scolastica , stavolta, è finito un pezzo di un macchinario utilizzato per la preparazione dei pasti. 'Un incidente che non poteva essere evitato dagli operatori', è stata la conclusione delle indagini svolte da parte dell'Amministrazione comunale.

L'episodio è accaduto a fine febbraio e ora, come riporta, la multa alla società che si occupa della refezione scolastica, Euroristorazione, e che ha ammesso l'accaduto: mille euro per quel corpo estraneo finito nel pasto dell'alunno

Scuola Dell'infanzia Mensa Scolastica Incidente Macchinario Multa

