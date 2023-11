Peso Positivo: il progetto social di Bea e Giulia per parlare di disturbi alimentari

Nell’ultimo decennio sono diventati una vera e propria emergenza di salute pubblica a causa del progressivo abbassamento dell’età di insorgenza e delle ripercussioni sulla qualità di vita di adolescenti e giovani adulti. Sono i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), patologie caratterizzate da un disfunzionale comportamento alimentare, un'eccessiva preoccupazione per il peso e un’alterata percezione dell’immagine corporea.

Per questo Peso Positivo mira «a fornire un supporto a chi sta affiancando chi soffre di questo genere di disturbi, in particolar modo famiglie, amici e conoscenti che spesso non sanno come relazionarsi con queste situazioni».

