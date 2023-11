Perugia, l’animatore orco era già stato denunciato: non poteva essere assunto. «Ingannati da un curriculum fal

Non semplici abbracci, dice la Procura di Ancona, ma atti sessuali nei confronti della piccola alunna avvenuti in un momento in cui lei e il maestro si erano ritrovati lontani dal resto della classe. Nel corso dell’indagine all’uomo viene sequestrata un’agenda, cui poi si aggiungeranno anche quadernoni e diari da lui consegnati spontaneamente, in cui emergono racconti dei momenti trascorsi con i bambini citando anche quelli incontrati durante la giornata.

