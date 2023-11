Perugia, il gatto Nerone va a morire nell'officina del padrone morto tre anni fa

C’era sempre qualcuno ad assicurargli un pasto e un posto dopo ripararsi da un acquazzone o dal sole cocente, chi sapeva fargli le coccole notturne o chi gli garantiva tutte quelle cure necessarie che un gatto anziano deve ricevere. Diciotto anni, analisi del sangue perfette fino a tre mesi fa. Soffriva di artrosi, come tanti animali anziani, ma il quartiere lo teneva d’occhio e ai primi zoppicamenti iniziava il via vai con il veterinario.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: Abusi su bimba di 6 anni, arrestato animatore a PerugiaIl 33enne marchigiano ne avrebbe abusato mentre lavorava in una struttura ricettiva

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Perugia, abusi su una bambina in vacanza: in manette un animatore di 33 anniUna minore di sei anni sarebbe stata abusata quest'estate mentre si trovava in provincia di Perugia. Sul cellulare dell'uomo è stato trovato del matetriale pedopornografico

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Perugia, "violentata bimba di 6 anni": arrestato animatore, cosa gli trovano sul telefonoOrrore a Perugia. Un animatore turistico è accusato di violenza sessuale su una bambina di sei anni . L...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: Perugia, abusa di una bambina di sei anni: arrestato animatoreI fatti risalgono allo scorso agosto. Nel cellulare del 33enne sarebbero state trovate immagini pedopornografiche

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Bimba stuprata in albergo a Perugia: l'animatore era già stato condannato per abusi su minoriAl 33enne condannato a 6 anni di carcere era stata riconosciuta la seminfermità mentale che prevede un periodo di terapia prima di rendere esecutiva la sentenza

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il delitto di Perugia, il processo, il racconto dei mediaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕