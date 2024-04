Perugia, anziani condannati per abusi sessuali su una donna

Due anziani condannati a Perugia per abusi sessuali su una donna. I due imputati, di 74 e 82 anni, sono stati condannati a cinque anni e tre mesi e cinque anni di reclusione. Secondo l'accusa, avrebbero costretto la vittima a subire atti sessuali, palpeggiandola e minacciandola con un fucile.

La donna ha ripreso alcune scene con il proprio smartphone. I due imputati rischiano di farle perdere il permesso di soggiorno.

