In «Persona Non Grata», un principe Carlo 49enne anni attende in doppiopetto che i collaboratori della Regina gli concedano l'ingresso per una conversazione privata.

Carlo tenta di fare leva sul buon cuore indurito della Regina, dicendole che i momenti più belli della sua infanzia erano la mattina quando insieme alla sorella andavano a salutare lei e il padre e la fine della giornata quando si lavavano e preparavano per andare a letto, ma Elisabetta è troppo impegnata a occuparsi della sua amata corgi per cogliere il richiamo emotivo di Carlo. «C'è altro?», domanda la Regina con tono severo, mettendo rapidamente fine a quel momento d'intimità tra di loro. «e madre-figlio, «credo che lei abbia bisogno della mia attenzione». Anche nella vita reale, Diana ha ripetutamente dimostrato il suo calore materno in brani catturati di conversazione («Vivo per i miei figli»

:

İLGİORNALE: Rampelli all'evento di Fratelli d'Italia per il Governo Meloni: Un popolo vero'Non un partito, non una coalizione, non una alchimia, non un'astrazione.

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

CMDOTCOM: Boniek: 'Mi fido di Zalewski, non si può infangare una persona così se non sei sicuro'Zibì Boniek ha parlato ai microfoni di ReteSport dove ha commentato la situazione legata a Zalewski e al calcio scommesse, oltre al momento che sta vivendo la formazione giallorossa. Queste le sue

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

LASTAMPA: Morta dopo aver mangiato la pizza, Bassetti: “Perché ancora oggi il botulino può uccidere”L’infettivologo: «Può colpire a ogni età e non è trasmissibile da persona a persona»

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

LEGGOİT: Belen: «Sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo»«Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

LİBERO_OFFİCİAL: Maria Elena Boschi contro Calenda: "Non è la persona più capace"'Una lista con Calenda? Noi cerchiamo di proporre un lavoro insieme e lui chiude ad ogni possibilità': Maria Elena Boschi, ospite d...

Fonte: Libero_official | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Ferrero su Pirlo tecnico della Sampdoria: 'Bravissima persona, ma non andava preso'Nel corso del suo intervento a Radio Cusano Campus, l'ex numero uno della Sampdoria, Massimo Ferrero ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo.

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »