Perde il controllo dell'auto che finisce in bilico sulle vetture in sosta

Perde il controllo dell'auto che finisce in bilico tra i veicoli in sosta. Fortunatamente la corsa di una vettura, alla cui guida c'era un uomo di 36 anni, si è interrotta senza provocare gravi conseguenze. È successo nella serata del 29 ottobre, a Castel San Giovanni, nel Piacentino. L'uomo ha improvvisamente sbandato e la sua Hyundai è finita su due ruote contro una Fiat Cinquecento Abarth in sosta, dopo aver urtato altre auto posteggiate lungo la strada.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118. L'uomo, dopo essere stato medicato per alcune escoriazioni, è stato trasportato in ambulanza per accertamenti al pronto soccorso di Piacenza. Per mettere in sicurezza l'auto, rimasta pericolante, è stato necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni. Ai carabinieri il compito di effettuare i rilievi e chiarire le cause dell'incidente.

Javier Milei perde il controllo in diretta televisiva e il filmato diventa virale: “Sente le voci”Il candidato anarco-capitalista si lamenta di “rumori di fondo” durante un’intervista televisiva, e in seguito fa una serie di dichiarazioni criptiche Leggi di più ⮕

'Nucleo della Terra perde elio-3': la scoperta degli scienziatiConcentrazioni record di elio-3 sono state rilevate nell'isola canadese di Baffin: ecco quali sono i legami con il nucleo della Terra e l'importanza che riveste per le origini del nostro mondo Leggi di più ⮕

Perde il controllo dell'auto e precipita in una scarpata: morto sul colpoInutili i soccorsi dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco, i quali non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso del 75enne Leggi di più ⮕

Lecce, le pagelle di CM: Krstovic ingabbiato, Gonzalez si perde l’uomoLecce-Torino 0-1 Falcone 6: praticamente inoperoso ma si vede passare danzare davanti il pallone che poi Buongiorno insacca Gendrey 5,5: timido nelle sovrapposizioni, qualche errore tecnico Pongracic Leggi di più ⮕

In Argentina il candidato alla presidenza Javier Milei intervistato in diretta perde il controlloJavier Milei, il candidato anarco-capitalista che vuole mettere fine a vent’anni di peronismo in Argent… Leggi di più ⮕

Maxi-tagli alle pensioni degli statali: chi lascia il lavoro perde fino a 11 mila euroAssegno più leggero già nel 2024 per 30 mila insegnanti e dipendenti di Comuni e Giustizia. La Cgil: «L’esecutivo peggiorerà la legge Fornero svuotando le tasc… Leggi di più ⮕