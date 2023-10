Perché Juventus-Verona è la partita di Kean: può essere la sua svolta

Lo dicono i numeri, lo dicono i precedenti. E ancora una volta, a meno di una scelta a sorpresa di Allegri, in virtù delle condizioni non ottimali di Chiesa - che dovrebbe partire dalla panchina, per l'ex attaccante di Everton e PSG ci dovrebbe essere una maglia da titolare nell'incontro del decimo turno di A, di scena il 28 ottobre.

Una partita da ex per Kean, che dopo aver stupito come immediato marcatore della Juventus nonostante la giovane età, venne ceduto in prestito al Verona, così da dimostrare le proprie capacità realizzativa e mettere in mostra le sue qualità da titolare e non solo da adolescente in campo nei minuti finali di gara.

Kean ha avuto modo di giocare a Verona nel 2017/2018, l'annata immediatamente successiva a quella in cui ha trovato il primo goal in Serie A, ad appena 17 anni: il primo 2000 a trovare il goal nei massimi campionati europei, prima dell'arrivo di una caterva di nuovi giovani capaci di diventare fuoriclasse assoluti del grande calcio continentale nelle stagioni successive. headtopics.com

