Perché con la messa in sicurezza di Punta Giglio si rischia di non salvare la falesia

Quanto l'uomo può modificare la Natura? Da tempo, al centro di questo dibattito, si trovano anche le falesie di Punta Giglio, promontorio calcareo a picco sul mare all'interno del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell'Area marina protetta di Capo Caccia, lungo la costa di Alghero.

Per ottenere lo stop dei lavori le associazioni hanno raccolto più di 30mila firme e il Wwf ha proposto di trasformare l'area sotto le falesia in zona a massima protezione, in modo da evitare l'intervento di messa in sicurezza. Una tesi sposata anche da 40 professori dell'Università di Sassari in una lettera aperta inviata a Parco, comune di Alghero, regione Sardegna e ministero dell'Ambiente.

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

Primo negozio a Milano per Pinalli che punta a 100 profumerie nel 2026Nel 2022 l’azienda ha raggiunto un fatturato di 120 milioni di euro Leggi di più ⮕

Gaza, Joe Biden rallenta Israele perché teme il coinvolgimento di Washington: ecco perché la Casa Bianca…È un Joe Biden poco bastone e tanta carota quello che ha parlato in conferenza stampa alla Casa Bianca riferendosi alle azioni intraprese da Israele dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, mentre a Gaza le bombe di Tel Aviv continuano a mietere vittime e si attende ancora la decisione definitiva sull’invasione di terra nella... Leggi di più ⮕

Guerra Ucraina, evacuate famiglie con minori nel Kherson e nel DonetskBiden: 'Difendere Ucraina e Israele è nostro interesse' Leggi di più ⮕

Tredicesime, taglio del cuneo azzerato nel 2024 (ma resta parziale nel 2023): ecco cosa cambiaCuneo fiscale, taglio rifinanziato solo per il 2024 e azzerata la riduzione... Leggi di più ⮕

Dieta portfolio che punta su noci e verdure è salva-cuoreForse non è un regime dietetico tra quelli che hanno maggiormente conquistato popolarità e sono diventati un trend, ma la dieta 'portfolio' contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiache e ictus. Lo evidenzia l'American Heart Association. Leggi di più ⮕

Le probabili formazioni di Lecce-Torino: Juric cambia e punta su Pellegri e SanabriaDi seguito le ultime di formazione su Lecce-Torino, raccolte dagli inviati di TUTTOmercatoWEB.com: ▪ Lecce-Torino - Sabato 28 ottobre, ore 18.00 ▪ Arbitro: Aureliano ▪ Classifica: Lecce 13 punti Leggi di più ⮕