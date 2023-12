Per quali cosmetici vale la pena spendere di più? Ecco 6 categorie di cosmetici economici con i quali si può risparmiare, e 5 costosi, sui quali vale la pena investire La beauty routine è un gioco di equilibri difficile da rispettare. Da un lato, infatti, occorre studiare attentamente come abbinare gli attivi durante la skincare per ottenere il massimo beneficio, dall'altro è necessario valutare come spendere le proprie finanze.

Non si tratta solo di fare acquisti mirati, ma anche di distribuire il budget sapendo su quali prodotti beauty investire davvero. Economico non è sinonimo di poco performante: in alcuni casi, infatti, è possibile optare per soluzioni meno costose, che possano lasciare spazio per concedersi qualche sfizio extra. Il prezzo, infatti, è un elemento (quasi) insignificante nella scelta de propri cosmetici, che dovrebbero sempre essere studiati in base alla formulazione e all'INC





Scarpe da neve: i migliori modelli in circolazione, che uniscono le qualità tecniche all'estetica coolPer stile o per necessità bisognerebbe sempre avere pronte delle scarpe da neve nell'armadio, da mettere in valigia per passare le vacanze natalizie in qualche fredda meta sciistica in giro per l'Italia (ma anche per il mondo), o semplicemente per un outfit da “pranzo fuori porta” in montagna a poche ore dalla città. Al di là di ogni aspettativa, le fashioniste hanno già cominciato a sfoggiare dei particolari look dove, a dare una marcia in più, sono proprio le scarpe da neve: dai modelli minimal ed imbottiti come gli iconici Moon Boot, passando per le scarpe stringate e tecniche da trekking sulla neve, fino agli stravaganti stivali alti di tendenza completamente rivestiti in morbido (e caldissimo) shearling

Cinque 'basta' per un 'per favore' nel nome di GiuliaServe che i ragazzi abitino dentro una realtà differente. Cominciando a raccontarla loro

Un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin e per tutte le donne vittime di violenzaAlle 11 sarà osservato in tutte le scuole d'Italia. Lo ha deciso il ministero dell'Istruzione e del Merito che ha inviato una circolare agli istituti.

L'umidificatore per ambiente con oli essenziali: un alleato per la pelle in invernoScopri come l'umidificatore per ambiente con oli essenziali può aiutare a mantenere la pelle idratata durante l'inverno. Benefici per la pelle e la salute mentale grazie all'aromaterapia.

Nuove indicazioni per i test diagnostici per Sars-CoV-2Il ministero della Salute ha emesso una circolare con nuove indicazioni per l'effettuazione dei test diagnostici per Sars-CoV-2 per l'accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, al fine di ampliare e potenziare il monitoraggio dei virus respiratori.

Regali beauty per il Natale: 10 idee originali per la cura del viso e dei capelliScopri 10 regali beauty per il Natale, tra cui kit per la cura del viso e dei capelli, cofanetti di cosmesi naturale e nuovi brand sostenibili. Trova l'idea regalo perfetta per chi ami!

