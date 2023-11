Per il Pisa è fatale anche la laguna: il Venezia rimonta e vince la gara. Gol e highlights

. Toscani che passano subito in vantaggio grazie al rigore messo a segno da Valoti, ma nella ripresa gli arancioneroverdi ribaltano il confronto: a segnare la rete del pareggio è Pierini, mentre il gol vittoria va a Johnsen, che inguaia la formazione guidata da mister Aquilani, a solo +4 dalla zona playout (con lo Spezia che ha però ancora una gara da recuperare).

De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoOggi il Pallone d'Oro: Messi grande favorito. I 30 candidati e dove seguire l'eventoIl Milan si illude, poi butta due punti al"Maradona". E la frustrazione degli interpreti aumentaInter si gode Thuram e rimette il muso davanti a tutti: l'1-0 sta pure stretto a InzaghiLe pagelle diLe pagelle distecca il Palermo, risorge il Lecco. Venezia a fatica, Parma sul vellutoFeralpisalò all'8° ko stagionale.

Venezia-Pisa, i convocati di Vanoli: prima chiamata stagionale per Mato JajaloSono 23 i giocatori convocati dal tecnico del Venezia Paolo Vanoli per la giornata 11 di Serie B 2023/24, che vedrà i lagunari affrontare il Pisa domani alle ore 16:15 allo stadio Pier Luigi Penzo. P Leggi di più ⮕

Venezia-PisaLeggi su Sky Sport: preview. Leggi di più ⮕

Venezia-Pisa, le formazioni ufficiali: Vanoli con due punte, Aquilani si affida a MlakarAlle ore 16:15, all'interno del programma dell'11^ giornata di Serie B, si trova anche la partita tra Venezia e Pisa. I lagunari vanno alla caccia di punti per rimanere nelle posizioni di vertice, i t Leggi di più ⮕

Venezia-Pisa, le formazioni ufficiali: Pohjanpalo contro MlakarVenezia (4-4-2): Bertinato; Candela, Altare, Modolo, Sverko; Bjarkason, Busio, Tessmann, Ellertsson; Pierini, Pohjanpalo. Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Barbieri, Veloso, Marin, Leggi di più ⮕

Pisa, a Venezia un weekend nato male: Torregrossa finisce ko durante la rifinituraIl pomeriggio in Laguna del Pisa è iniziato sotto una cattiva stella già prima del fischio d'inizio del match contro il Venezia, poi terminato 2-1 in rimonta per i padroni di casa. Il motivo è da r Leggi di più ⮕

Venezia, Vanoli avvisa i suoi: 'Per restare in alto niente distrazioni'Il tecnico ha parlato in conferenza in vista della sfida al Penzo contro il Pisa Leggi di più ⮕