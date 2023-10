Pensioni, taglio per 700 mila statali: così il governo ha trovato 8 miliardi

ROMA — C’è un punto fisso nel cantiere previdenziale della manovra, ancora non chiuso perché preda di uno scontro politico a tutto campo in maggioranza.

Il taglio degli assegni a un gruppo di dipendenti pubblici: 700 mila persone che nei prossimi anni andranno in pensione con l’assegno decurtato, 30 mila già nel 2024, consentendo allo Stato un risparmio miliardario, si parla a regime di 7-8 milia…

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

Manovra, da pignoramento a pensioni: le novità nella bozza e le tensioni nella maggioranzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Manovra, da pignoramento a pensioni: le novità nella bozza e le tensioni nella maggioranza Leggi di più ⮕

- Fiorentina, Kayode guadagnerà da 30 mila euro annui a 700: ventitré volte tantoForse non tutti i mali vengono per nuocere. Perché se è vero che l'infortunio di Dodò toglie un grande interprete della Fiorentina di Italiano, dall'altro le prestazioni di Michael Kayode hanno con Leggi di più ⮕

Prezzo del petrolio in rialzo, Wti a 84,66 dollari al barileQuotazioni del petrolio in rialzo in avvio di giornata. I contratti sul greggio Wti guadagnano l'1,74% a 84,66 dollari al barile. Il Brent, che sale dell'1,73% passa di mano a 89,47 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) Leggi di più ⮕

Il petrolio sale a New York a 84,54 dollariIl petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,60% a 84,54 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) Leggi di più ⮕

Incursione nella notte a Gaza, tank Israele colpiscono nella StrisciaIncursione nella notte a nord di Gaza da parte dell'esercito israeliano. L'operazione... Leggi di più ⮕

Israele, incursione nella notte a Gaza: tank nella StrisciaLe idf nell'operazione studiata 'in preparazione alle successive fasi del combattimento' Leggi di più ⮕