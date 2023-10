Pensioni, si va verso una proroga di Quota 103 (ma con il ricalcolo dell'assegno)

Sulle pensioni il governo sembra aver trovato la quadra. Dopo l'altolà della Lega a Quota 104 ha ripreso piede l'ipotesi del pensionamento anticipato con 62 anni di età e 41 di contributi. La nuova Quota 103 però sarà diversa da quella che conosciamo.

252 euro considerando che la pensione minima oggi è pari a 563 euro. Non è tutto: Si allungano anche i tempi per le finestre di uscita che passano da tre a sei mesi per il settore privato e da sei a nove mesi per i dipendenti del pubblico. Sarà dunque maggiore il tempo che intercorre tra quando si raggiungono i requisiti e quando si va effettivamente in pensione.

Italia Notizie

Leggi di più:

Today_it »

Pensioni: verso l'intesa su Quota 103 con finestre di 6-9 mesiTempi differenziati per pubblico e privato (ANSA) Leggi di più ⮕

Pensioni, possibile intesa su Quota 103 con finestre 6-9 mesiL’ipotesi allo studio della maggioranza: 62 anni di età e 41 di contributi ma i dipendenti privati dovrebbero aspettare 6 mesi per l’assegno e i pubblici 9 mesi. Leggi di più ⮕

Legge di bilancio pronta, o forse no. Le novità del cantiere pensioni: Quota 104 torna 103Si, no, forse. Si fatica a capire se la legge di bilancio sia ormai cosa fatta o meno. Poco fa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato “vi sconsiglio di rincorrere le bozze, perché di bozze ce ne sono tante. Stiamo lavorando bene, in dirittura di arrivo”. Leggi di più ⮕

Pensioni, le news su quota 103 e calcolo assegno: bozza Manovra 2024Per quota 103 l'assegno sarà calcolato con il contrbutivo Leggi di più ⮕

Verso intesa su Quota 103 con finestre 6-9 mesiQuota 103 ma con una finestra per l'uscita che varia tra pubblico e privato: sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l'intesa raggiunta in maggioranza sulla formula per l'uscita anticipata per la pensione. (ANSA) Leggi di più ⮕

Verso intesa su Quota 103 con finestre 6-9 mesiQuota 103 ma con una finestra per l'uscita che varia tra pubblico e privato: sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l'intesa raggiunta in maggioranza sulla formula per l'uscita anticipata per la pensione. (ANSA) Leggi di più ⮕