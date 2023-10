Pensioni, si torna a Quota 103. Prorogata di un anno, ma con il ricalcolo. E tagliando la rivalutazione sopra…

ROMA – Quota 103 prorogata ancora di un anno, per tutto il 2024.

Ma chi maturerà i requisiti dal prossimo gennaio – 62 anni e 41 di contributi – anticiperà la pensione accettando un taglio, a differenza della Quota 103 in vigore ora. Una decurtazione dovuta al ricalcolo dell’assegno con il metodo contributivo che azzera così i vantaggi della parte di versamenti pre-1996. Si allunga ancora la fine…

