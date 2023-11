Pensioni, con nuova Quota 103 assegni mensili più bassi fino a 475 euro. L’analisi Cgil

Questo tetto rimarrà fino ai 67 anni, età del pensionamento di vecchiaia, poi l’assegno diventerà pienoLa Cgil stima che per un lavoratore con una retribuzione annua di 25mila euro che nel 2024 maturerà i requisiti previsti da Quota 103 la perdita mensile sarà diIpotizzando l'uscita dal lavoro di una donna a partire dal 1° ottobre 2024, trascorsi cioè 7 mesi dal perfezionamento dei requisiti con il nuovo meccanismo, il sindacato di Corso d'Italia stima...

