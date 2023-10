Pensioni, accordo su quota 103 (con il tetto): importi ricalcolati sulla base del sistema contributivo

C’è voluta un’intera notte di lavoro per chiudere il “pacchetto pensioni” che stava bloccando la stesura della manovra di bilancio. Ma alla fine un accordo è stato trovato. Ieri il ministero dell’Economia ha trasmesso la versione definitiva della manovra a Palazzo Chigi. Ora è al vaglio dei tecnici e sarà inviata probabilmente a inizio settimana prossima in Parlamento.

Per il resto i giovani che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995 e che hanno già la pensione interamente calcolata con il più penalizzante metodo contributivo, vedono arrivare una stretta sul pensionamento anticipato. Le attuali norme consentono di lasciare il lavoro con 64 anni e 20 di contributi. Chi sceglierà questa strada potrà farlo solo se avrà maturato un assegno pari a tre volte quello minimo (2,8 per le donne con un figlio, 2,6 con due o più figli).

Italia Notizie

Leggi di più:

ilmessaggeroit »

Pensioni: verso l'intesa su Quota 103 con finestre di 6-9 mesiTempi differenziati per pubblico e privato (ANSA) Leggi di più ⮕

Pensioni, possibile intesa su Quota 103 con finestre 6-9 mesiL’ipotesi allo studio della maggioranza: 62 anni di età e 41 di contributi ma i dipendenti privati dovrebbero aspettare 6 mesi per l’assegno e i pubblici 9 mesi. Leggi di più ⮕

Legge di bilancio pronta, o forse no. Le novità del cantiere pensioni: Quota 104 torna 103Si, no, forse. Si fatica a capire se la legge di bilancio sia ormai cosa fatta o meno. Poco fa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato “vi sconsiglio di rincorrere le bozze, perché di bozze ce ne sono tante. Stiamo lavorando bene, in dirittura di arrivo”. Leggi di più ⮕

Pensioni, le news su quota 103 e calcolo assegno: bozza Manovra 2024Per quota 103 l'assegno sarà calcolato con il contrbutivo Leggi di più ⮕

Pensioni, si va verso una proroga di Quota 103 (ma con il ricalcolo dell'assegno)Secondo le anticipazioni l'importo dei trattamenti sarà calcolato con il sistema contributivo e non potrà essere superiore a 2.252 euro. Novità anche sulle finestre... Leggi di più ⮕

Pensioni: Si cambia, quota 103 ma con tagliCedolare secca resta al 26%. Testo atteso in Senato da lunedì (ANSA) Leggi di più ⮕