Penalizzazione dell'Everton e indagine sul Manchester City nella Premier League

Venerdì scorso la squadra di calcio dell’Everton è stata penalizzata di dieci punti nella classifica del campionato inglese, la Premier League, per averne violato il regolamento finanziario. Non era mai successo che nel campionato inglese — il più seguito e ricco al mondo — una squadra venisse penalizzata in questo modo a stagione iniziata: prima della sanzione l’Everton era quattordicesimo in classifica, ora è ultimo a pari merito con il Burnley.

La notizia sta facendo discutere molto perché coinvolge una squadra storica del campionato inglese, punita come mai era successo prima e ora a rischio retrocessione, che potrebbe essere la prima in 72 anni. Ma c’è di più, perché la Premier League sta indagando sui bilanci di altre squadre, compreso il Manchester City, campione d’Inghilterra da tre anni. Il City è sotto inchiesta dallo scorso febbraio con accuse molto più gravi e corpose di quelle rivolte all’Everton: si parla di «centinaia di violazioni» del regolamento finanziari





