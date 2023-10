Pd e M5s divisi in piazza, Conte c'è Schlein no

La manifestazione romana per la pace ha mantenuto la promessa. Fiaccole, striscioni con scritto"stop a tutte le guerre nel mondo" e"proteggere tutta la popolazione civile". Non uno slogan sopra le righe. Semmai, la risposta è stata sotto le attese, visto il lungo elenco di realtà che avevano sottoscritto l'appello: piazza dell'Esquilino si è riempita a malapena a metà. Le opposizioni c'erano, ma non tutte e ognuna a modo suo.

La scelta del Pd non ha convinto le altre forze progressiste:"La piazza è questa, ognuno fa le sue valutazioni. Non entro in quelle altrui", ha detto Conte, che alla fiaccolata ha avuto modo di intrattenersi con il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Più diretto col Pd è stato Fratoianni:"Non capisco la ragione di questa scelta". Non c'erano Azione e Italia Viva.

Per per ora la linea sul Medio oriente è condivisa, ma l'equilibrio interno al Pd fra l'anima di sinistra e quella riformista resta delicato."Nessuno ha polemizzato nel Pd - ha detto Furfaro - il Pd ha una posizione compatta, unitaria". headtopics.com

L'atteggiamento del Pd mi sembra pilatesco sul tema". Per Camusso non è così:"Io ci sono, con altri del Pd, non capisco la polemica. Schlein è impegnata a Mestre, non abbiamo il dono dell'ubiquità". A Mestre la segretaria ha illustrato il piano casa del Pd:"Sono tante le proposte, a partire da reintrodurre il fondo per l'affitto, che andrebbe triplicato, fino a un miliardo.

