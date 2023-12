Paziente con amputazione di gamba e lesione del plesso brachiale impara a controllare la mano

Il paziente è un operatore sociosanitario di 55 anni che, dopo un incidente stradale, aveva subito l'amputazione di metà della gamba sinistra e una lesione completa del plesso brachiale del braccio sinistro. La procedura seguita dai medici, definita Ora il paziente potrà imparare gradualmente a controllare l'uso della mano: in una prima fase penserà ai movimenti del piede, ma in seguito, grazie alle capacità di adattamento del cervello, svilupperà la nuova abilità.

All'intervento, durato dodici ore, hanno preso parte i microchirurgi Bruno Battiston e Paolo Titolo e i neurochirurghi Francesca Vincitorio e Diego Garbossa. Il paziente è stato quindi ricoverato nel reparto di neurochirurgia dopo essere stato preso in carico dagli anestesisti della rianimazione diretta da Maurizio Berardino, la cui équipe, nella figura di Alice Mistretta, ha fornito supporto anestesiologico dell'intervento. La fase riabilitativa si svolgerà sotto il controllo degli specialisti di Medicina fisica e riabilitazione diretti da Giuseppe Massazz





