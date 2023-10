Pausini: «No a duetti con rapper violenti e machisti. I Måneskin? Orgogliosa, ma non cantano in italiano»

Laura Pausini torna a cinque anni dall’ultimo lavoro con il nuovo «Anime parallele», uscito ieri. Nel frattempo la carriera ha continuato a macinare risultati — un tour mondiale, la conduzione di Eurovision, il Golden Globe con «Io sì» — ma Laura si è rimessa in discussione: «Pensavo di aver detto tutto. Non credevo più in me. Altre domande più generali sono arrivate con il Covid.

Così ogni canzone è accompagnata da storie di persone vere che sono finite a illustrare la cover del disco. «Flashback» è dedicata ad Alessia Pizzuti: era una ragazzina vittima di violenza domestica quando contattò Laura in cerca di un aiuto. «Chiamavo le forze dell’ordine per farle intervenire, ma quando arrivavano la famiglia negava — dice Laura con la voce rotta dall’emozione —. È riuscita ad uscirne da sola, si è fatta una famiglia, ma non dimentica».

È uno dei simboli della nostra musica da export. A dare man forte a lei e Bocelli ora ci sono anche i Måneskin. «Sono orgogliosa del loro cammino, però non usano l’italiano. Da un decennio circa la percezione della nostra musica è cambiata: in Francia ad esempio le radio vogliono che si canti in francese. Negli anni 80 c’è stato il boom di Eros, io ho seguito la sua strada. Nel 2001 in America mi fecero fare un disco in inglese trasformando in chiave dance le mie canzoni e chiedendomi di andare in tv in minigonna: volevano fossi la Britney italiana. headtopics.com

