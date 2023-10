Paura a Castel Gandolfo, una famiglia di cinghiali terrorizza i clienti di un locale

Paura a Castel Gandolfo, una famiglia di cinghiali corre verso i clienti lungo la recinzione di un noto ristorante. Oggi venerdì, 27 ottobre, sette cinghiali irrompono a piede libero sul lungolago tra le grida e la sorpresa dei consumatori nel locale.

A spaventarsi di più una ragazza che consumava un aperitivo vicino alla ringhiera. «Ho il cuore in palpitazione, ma dopo essermi stesa sto meglio». Un luogo frequentato da famiglie e bambini: resta aperto il dibattito tra il pericolo rappresentato da questi animali e la tutela alla fauna dei boschi castellani.

