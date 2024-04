Passeggeri lasciati a terra su un'isola dalla nave da crociera Norwegian

Un gruppo di passeggeri è stato lasciato a terra su un'isola della Guinea da una nave da crociera della compagnia Norwegian. I passeggeri, tra cui una donna incinta e un viaggiatore paraplegico, sono arrivati in ritardo di oltre un'ora rispetto all'orario di partenza previsto da São Tomé, dopo un tour locale, mentre un 80enne, secondo quanto riportato dai media, ha tardato perché stava ricevendo cure mediche di emergenza sull'isola.

Il gruppo ha dovuto attraversare sei Paesi prima di risalire a bordo della nave in Senegal. La nave di Norwegian Cruise Lines è arrivata a São Tomé mercoledì 27 marzo dopo essere partita da Città del Capo per la crociera di tre settimane verso Barcellona il 20 marzo. Nonostante gli sforzi della guardia costiera locale, il capitano non ha permesso agli ospiti in ritardo di salire a bordo

