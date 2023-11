Passare il test d’ingresso non esclude la bocciatura

Per il Tar Trento (sentenza n.137/2023) è legittima la non ammissione alla maturità o la bocciatura agli esami di Stato dello studente che invece ha superato il test d’ingresso all’università. Nella vicenda lo studente aveva sostenuto e superato brillantemente (in inglese e piazzandosi tra i primi 30 ammessi) i Tolc finalizzati alla verifica delle conoscenze iniziali richieste per affrontare con successo gli studi in una determinata area.

Il tutto con buona pace delle contestazioni relative all’avvenuto superamento dei test d’ingresso. Secondo il giudice non c’è correlazione tra la positiva valutazione del Tolc e quella scolastica. Viceversa qualche dubbio sulla sufficienza del grado di selettività dei quesiti in particolare di Matematica contenuti nello stesso Tolc poteva sorgere.

