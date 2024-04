Partono gli incontri al Mimit sugli stabilimenti Stellantis ma l’azienda non c’è

📆 02/04/2024 16:21:00

📰 fattoquotidiano ⏱ Reading Time:

22 sec. here

12 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 47%

Publisher: 51%

Economia Notizia

In questo caso non solo non c’è Tavares ma non c’è nessuno dell’azienda che ha chiamato in causa la “legata agli incontri nel periodo di campagna elettorale” per giustificare la sua assenza. Mercoledì si esaminerà il caso diNelle scorse settimane i vertici aziendali hanno indicato lo storico stabilimento torinese e quello di Pomigliano tra quelli più a rischio se l’Italia non aumenterà incentivi e ad agevolazioni per Stellantis., lo stabilimento abruzzese dove si fabbricano i veicoli commerciali di Stellantis, mentre nelle settimane successive sarà la volta di Cassino, Pomigliano, Modena e Termoli

Mimit, Stellantis, Tavares, Azienda, Incontri, Stabilimenti, Campagna Elettorale, Incentivi, Agevolazioni, Veicoli Commerciali