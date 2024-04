Parole di Italiano dopo la vittoria contro l'Atalanta

Ha parlato dopo il bel successo per 1-0 contro l'Atalanta nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Questo il suo pensiero su due dei protagonisti di stasera come Fabiano Parisi e Christian Kouame:"Quando parlo di attenzione metto dentro anche la sua prestazione. In precedenza aveva commesso qualche errore per poca concentrazione, ma se gioca in questo modo è un signor giocatore. Ha sbagliato poco e lavorato bene con la palla.

Oltre a lui tutti hanno fatto una bella prestazione, sapendo l'importanza di una partita del genere. Tutti hanno lavorato a livello alto"."Sì, è così, parliamo di un ragazzo che è tornato da campione d'Africa e che per abnegazione e sacrificio è sempre encombiabile. Anche in queste due partite lo è stato. Col Milan aveva 60-70 minuti non so se recupererà per la Juve però. Ritroviamo comunque un giocatore che ci fa attaccare la profondità. Se si rende conto che non è vietato fare gol...".Fiorentina, Italiano:"La finale non è ad un pass

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Domani Atalanta-Fiorentina, i convocati di Italiano: c'è Castrovilli, rientra anche KouameLa Fiorentina ha ufficializzato la lista dei convocati per Bergamo, dove domani alle 18 affronterà l'Atalanta. Mister Vincenzo Italiano ritrova Milenkovic che in Conference League (così come il tecn

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Domani Fiorentina-Milan, i convocati di Italiano: si rivede Kouame, out ChristensenLa Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera contro il Milan al Franchi (calcio d'inizio alle ore 20:45). Si rivede Christian Kouame dopo l'assenza causa Coppa d'Afri

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Fiorentina-Atalanta, Italiano: 'Siamo soddisfatti ma è ancora dura'Leggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Atalanta, Italiano: 'Siamo soddisfatti ma è ancora dura'

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Fiorentina, tra poco Italiano in conferenza stampa dopo la vittoria sull'Atalanta23.10 - Tra poco Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parlerà in conferenza stampa dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, vinta 1-0 dalla sua squadra. Rimani colleg

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Vittoria meritata di Vincenzo Italiano nelle semifinali di Coppa Italia contro l'AtalantaVincenzo Italiano vince con merito l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta anche se il risultato sarebbe potuto essere più rotondo per i viola.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Italiano: 'Atalanta non è imbattibile, la Fiorentina deve attaccare in contropiede'Durante la conferenza stampa pre-partita, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato della sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. Ha sottolineato che entrambe le squadre si giocheranno la partita alla pari e che l'Atalanta, nonostante sembri superiore, non è imbattibile. Italiano ha consigliato alla sua squadra di attaccare in contropiede e di giocare con qualità e velocità. Ha inoltre evidenziato l'importanza della solidità difensiva della Fiorentina.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »