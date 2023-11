Parole del allenatore sulla partita contro l'Atalanta

ha parlato così: "Sarà una gara impegnativa: conosciamo l'Atalanta che fa bene da anni, ha un ottimo allenatore e un'ottima società, che sta ottenendo risultati anche in questo campionato. Sarà una partita dove dovremo tenere molto alta la concentrazione". - "Tutti gli aspetti sono importantissimi: la lucidità che abbiamo avuto nelle ultime partite dovremo tenerla ben presente anche domani a Bergamo, affrontiamo una squadra che ha qualità sia tecniche che fisiche"

. - "Senz'altro dovremo essere sempre molto concentrati, nelle ultime partite abbiamo fatto bene a livello difensivo. Domani i ragazzi saranno sollecitati e dovremo essere bravi a soffrire tutti insieme in alcuni momenti della partita, perché conosciamo bene l'avversario che incontreremo". - "Si incontrano due squadre che hanno fisicità e tante armi, domani sarà un'ottima partita su un campo tutt'altro che semplice". - "La partita di per sé offre tantissimi stimoli, chiaramente conosciamo questo dato. L'Atalanta ha preso pochissimi gol e neanche uno in casa, stanno mettendo tantissima attenzione nella fase difensiva, ma è sempre stata una squadra che non concede tantissimo. Dovremo essere bravi in quest'aspetto". - "Marcus è stato bravo, è dal 13 luglio che tutti i ragazzi stanno lavorando molto bene, davanti c'è sempre il "noi", non l'"io": stanno lavorando molto bene tutti insieme, di grupp

