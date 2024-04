Parmigiano Reggiano: il formaggio unico e naturale

È buono e fa bene. Quello vero è uno solo e si chiama Parmigiano Reggiano. Formaggio 100% naturale, è composto per il 30% da acqua e il restante 70% da sostanze nutritive. Oggi si produce come mille anni fa, con soli tre ingredienti: latte, sale e caglio.

Le sue proprietà sono molteplici e tutte legate alle qualità intrinseche del prodotto: altamente digeribile, ricco in calcio, ma anche fonte di fosforo, naturalmente privo di lattosio, additivi e conservanti, connotato da piacevolezza e gradimento organolettico. Peculiarità del Parmigiano Reggiano sono le sue diverse stagionature, capaci di regalare sensazioni aromatiche differenti. La minima è di 12 mesi, ma è intorno ai 24 mesi che raggiunge la maturazione ideale a esprimere la sua essenza. Quello 35-45 mesi invece ha un’elevata intensità olfattiva, con sentori di spezie e affumicato. Può stagionare anche oltre i 48 mesi, restituendo al palato gusti inesplorati

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



OKLaSalute / 🏆 22. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Parmigiano Reggiano, oltre 3 miliardi al consumo nel 2023Le aziende del Parmigiano Reggiano chiudono il 2023 con un giro d'affari al consumo di 3,05 miliardi di euro contro i 2,9 miliardi del 2022, con un aumento del 5%. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Parmigiano Reggiano, giro d’affari oltre i 3 miliardi. Investimenti sul turismo gastronomicoIl Consorzio di tutela che quest’anno compie 90 anni: crescita del 5% sul 2022, vendite a volume a +8,4%, export +5,7%. Superato il picco di produzione. Visite nei caseifici aumentate del 10% a 74mila: si punta a quota 500mila

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

I Dop del cibo italiano usano bestiame alimentato con soia, in odore di deforestazioneParmigiano Reggiano e Prosciutto San Daniele si approvvigionano da allevamenti alimentati con mangimi a base farina di soia importata dall'area argentina del Chaco, dove avviene il taglio selvaggio degli alberi.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Champions League 2024-2025, come cambia: girone unico, playoff, 100 partite in piùNel nuovo format la Champions League si allarga a 36 squadre in un unico gruppo. Dalle 15 alle 17 partite per vincere la Coppa nella finale di Monaco. Derby nazionali possibili già nel girone

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Piumini 100 grammi: i modelli perfetti per la mezza stagionePratici, leggeri, declinati in tutti i colori della palette: ecco una selezione di piumini 100 grammi da tenere d’occhio.

Fonte: Grazia - 🏆 23. / 63 Leggi di più »

Rischi per le imprese, il clima costa 100 miliardiIl report Risk Barometer di Allianz rivela come la principale preoccupazione globale per le aziende siano i rischi informatici

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »