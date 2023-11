Parma, crollati due ponti per il maltempo: cosa succede in Emilia

è allarme maltempo: le intense precipitazioni delle ultime ore hanno causato disagi un po' dappertutto, a partire dal grave episodio del crollo del ponte di Ozzanello che mette in collegamento Fornovo e Terenzo, rimasto danneggiato pesantemente per via della violenta ondata d'acqua generatasi lungo il corso del fiume Taro.

L'allarme per la massima piena del Baganza, prevista per metà mattinata, ha invece spinto i responsabili della sicurezza a disporre in via precauzionale il divieto di utilizzo del Ponte dei Carrettieri a Parma: la sua riapertura sarà effettuata solo ed esclusivamente nel momento in cui si ridurrà la portata d'acqua.

Non si tratta, purtroppo, di casi isolati: per via del maltempo gli uomini delle Protezione Civile sono stati impegnati a lungo in operazioni di verifica della condizioni delle strade in corrispondenza di piazzale Fiume, via Baganza, via Po e via Taro. Si contano numerosi interventi, in particolar modo, nella Val Baganza. headtopics.com

A proposito del torrente Parma, sono riprese stamani, nonostante le avverse condizioni meteo, le ricerche da parte di vigili del fuoco e sommozzatori per trovare una persona che era stata vista aggrappata a un tronco all'altezza del Ponte Nord ed era stata trascinata via dalla corrente

