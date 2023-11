Parla un calciatore sulla sua esperienza in Serie A

Non credo che i risultati siano arrivati perché io ho iniziato a giocare, però in tutta sincerità, l’ho pensato. Parla così:"Siamo arrivati in Serie A all’ultimo secondo dopo i play-off in B con il Bari. Serviva adattarsi: per tanti era un campionato nuovo. Sapevamo di dover fare un certo tipo di percorso con l’obiettivo della salvezza; il cammino sarà lungo e noi non dobbiamo demoralizzarci in caso di sconfitte. Le cose sembrano essersi un po’ sistemate, ma sappiamo che la strada è lunga.

Non dobbiamo mollare"."Il mister non ha bisogno di grandi presentazioni, basta leggere il suo curriculum per inquadrare l’allenatore. Ha tantissimi pregi, ha voglia di insegnare il suo credo e di trasmettere la forza per non mollare mai. Queste cose poi ti rimangono"."Ho girato molto e cambiato altrettante squadre; avevo trovato il mio punto a Genova e pensavo che ci sarei rimasto per molto tempo, sicuramente per un lasso di tempo più lungo dei due anni effettivi che ho trascorso l

:

VOGUE_İTALİA: The Buccaneers: la nuova serie in costume da non perdereUn mix tra Bridgerton e Euphoria, The Buccaneers è la nuova serie da non perdere se amate le storie in costume, i triangoli amorosi e… i barboncini colorati

Fonte: vogue_italia | Leggi di più »

İLGİORNALE: La serie “The Crown” rischia di scatenare l’indignazione della royal familyLa serie “The Crown” rischia di scatenare l’indignazione della royal family mostrando una scena in cui la regina Elisabetta e il principe Filippo si oppongono alla possibilità che Lady Diana abbia funerali di Stato. La nuova stagione della serie potrebbe assestare un duro colpo all’immagine dei Windsor.

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

SKYTG24: Nuova serie televisiva su Paramount+Una coppia di house flipper del New Mexico cerca di avere un figlio ma dovrà affrontare una maledizione. La serie è scritta da Nathan Fielder e Benny Safdie e ha debuttato in Italia l'11 novembre su Paramount+.

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

SKYTG24: Due mondi che collidono nella nuova serie Sky OriginalDue mondi da sempre tenuti a distanza si troveranno a collidere e a ripensare i concetti di giusto e sbagliato. La serie racconta la storia dei migranti a bordo della nave Orizzonte e la loro lotta per ottenere una condizione migliore. Disponibile su Sky e in streaming su NOW.

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

CMDOTCOM: Intervista a un giovane calciatore italianoUn giovane calciatore italiano parla del suo percorso nella Nazionale Under 19 e della sua esperienza nel Campionato d'Europa

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

SKYTG24: Ken Loach: 'The Old Oak' è il mio ultimo film'Il maestro del cinema Ken Loach parla del suo ultimo film e traccia un quadro dell'attuale situazione socio-politica del Regno Unito

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »