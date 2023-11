Parkinson, lo studio Usa: “Chi vive in regioni con alti livelli di inquinamento ha il 56% di rischio di…

“Grazie a tecniche analitiche geospaziali all’avanguardia, siamo stati in grado di confermare, per la prima volta, una forte associazione a livello nazionale tra il Parkinson e le polveri sottili negli Stati Uniti”, ha continuato Krzyzanowski. Lo studio geografico basato sulla popolazione ha identificato quasi 90.000 persone con malattia di Parkinson in una serie di dati che comprende quasi 22 milioni di individui.

Dopo aver aggiustato per altri fattori di rischio, tra cui l’età, il sesso, la razza, il fumo e l’impego di cure mediche, i ricercatori di Barrow sono stati in grado di identificare un’associazione tra l’esposizione precedente di una persona alle polveri sottili e il suo rischio successivo di sviluppare la malattia di Parkinson.

, che sono stati collegati alla morte cellulare nella parte del cervello coinvolta nella malattia di Parkinson”, ha dichiarato Krzyzanowski. I ricercatori hanno condotto lo studio con l’intento che i risultati aiutino ad applicare politiche più severe che abbassino i livelli di inquinamento atmosferico e riducano il rischio di Parkinson e di altre malattie associate. “Nonostante anni di ricerche per identificare i fattori di rischio ambientali della malattia di Parkinson, la maggior parte degli sforzi si è concentrata sull’esposizione ai pesticidi”, ha evidenziato Krzyzanowski.

