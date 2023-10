Parigi può attendere - Film (2016)

è un film di genere commedia, drammatico, sentimentale del 2016, diretto da Eleanor Coppola, con Diane Lane e Alec Baldwin. Uscita al cinema il 15 giugno 2017. Durata 92 minuti. Distribuito da Good Films.

"Guidare è il solo modo per conoscere un Paese", parola di Jacques, chauffeur per qualche giorno e accompagnatore della protagonista nel movimentato viaggio in auto attraverso l'entroterra francese. Saranno i pittoreschi scorci afferrati dal finestrino e le avventure vissute durante le soste non programmate a persuadere Anne che, in fondo,), che le sottrae tempo e attenzioni per soddisfare le imprevedibili richieste della capricciosa industria cinematografica.

Il vino, bianco o rosso, ma rigorosamente espressione del terroir. I formaggi, quelli buoni, quelli col latte non pastorizzato che oggi inorridiscono la UE. Cannes, i campi di lavanda, la Provenza, Lione, la Borgogna, attraversate senza fretta, con joie de vivre, a bordo di una Peugeot 504: ovviamente cabrio. Non si vedevano tanti luoghi comuni su Francia e francesi da(e omaggia la figlia Sofia con una canzone dei Phoenix), ma sempre americana rimane. headtopics.com

