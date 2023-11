Parigi alza la voce dopo l’opposizione del governo italiano all’operazione Safran-Microtecnica. Fonti del ministero dell’Economia francese, interpellate dal Sole-24 Ore, lamentano che l’Italia non ha consultato il governo transalpino, una mancanza di scambio preventivo che viene definita senza mezzi termini deplorevole tra partner europei «soprattutto per attività detenute da soggetti americani». Il Dpcm con cui il governo ha applicato il veto è datato 16 novembre 2023.

L’istruttoria, condotta dal ministero della Difesa di Guido Crosetto, dopo una prima ipotesi relativa all’autorizzazione con prescrizioni, ha virato verso l’opposizione secca, una scelta finora fatta pochissime volte dai governi italiani nell’era del golden power. È toccato ai francesi di Safran , interessati a rilevare le attività di Collins Aerospace – parte dell’americana RTX Corporation, multinazionale del settore aerospazio –, incassare il No del Governo di Giorgia Meloni intervenuto in relazione alle attività della piemontese Microtecnica, filiale di Collin





