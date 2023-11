Pareggio di Chivu e sconfitta del Benfica: vive la speranza per l'Inter

08/11/2023 18:57:00 cmdotcom 1 min.

Il pareggio di Chivu regala ai nerazzurri un punto prezioso che tiene vive le possibilità di passare il girone, soprattutto dopo la sconfitta del Benfica in casa della Real Sociedad. Nel frattempo, il Milan può tirare un sospiro di sollievo per Pulisic, che non ha riportato lesioni. La Juventus sta preparando un colpo sul mercato con i contatti con Samardzic, Vlahovic e Yildiz.