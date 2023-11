Parata di Halloween a New York: ecco la coreografia di Thriller di Micheal Jackson

Si celebra la libertà di poter uscire in strada senza restrizioni rispetto ai precedenti lockdown della fase pandemica. La parata è partita da Spring Street nel Greenwich Village, per poi proseguire lungo la Sesta Avenue fino a Chelsea. Particolarmente efficace la coreografia ispirata da Thriller di Michael Jackson. Fonte video: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

