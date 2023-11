Papa Francesco su Israele e Palestina: «L'antisemitismo c'è ancora, la Shoah non è bastata. Ogni guerra è una

Così papa Francesco, nell'intervista al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, ha risposto alla domanda se teme un rigurgito dell'antisemitismo. Svastiche e incendio al cimitero ebraico, Il presidente: «Tutto questo deve finire» Danni alle pietre d'inciampo di via Dandolo «Ogni guerra è una sconfitta. Non si risolve nulla con la guerra. Niente. Tutto si guadagna con la pace, con il dialogo». Dice il pontefice in un passaggio dell'intervista.

